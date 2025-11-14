Bayer Aktie

Bayer-Performance im Blick 14.11.2025 10:03:43

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bayer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 117,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,849 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 29,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,41 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 74,59 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 28,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

