Performance unter der Lupe 09.01.2026 10:05:10

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 09.01.2016 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,780 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,66 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 08.01.2026 auf 39,54 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 61,33 Prozent.

Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

