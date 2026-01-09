Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Performance unter der Lupe
|
09.01.2026 10:05:10
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.01.2016 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,780 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,66 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 08.01.2026 auf 39,54 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 61,33 Prozent.
Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
|
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
09.01.26