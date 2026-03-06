DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bayer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.03.2016 wurde die Bayer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 96,92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,032 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bayer-Anteile wären am 05.03.2026 38,97 EUR wert, da der Schlussstand 37,78 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 38,97 EUR, was einer negativen Performance von 61,03 Prozent entspricht.

Am Markt war Bayer jüngst 36,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at