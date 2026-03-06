Bayer Aktie

Bayer-Anlage unter der Lupe 06.03.2026 10:03:46

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bayer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.03.2016 wurde die Bayer-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 96,92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,032 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bayer-Anteile wären am 05.03.2026 38,97 EUR wert, da der Schlussstand 37,78 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 38,97 EUR, was einer negativen Performance von 61,03 Prozent entspricht.

Am Markt war Bayer jüngst 36,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

05.03.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
05.03.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
