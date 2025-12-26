DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Bayer-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bayer-Aktie bei 48,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 2,057 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,92 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Anteils am 23.12.2025 auf 35,94 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 26,08 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 35,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at