Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Lohnende Bayer-Anlage? 26.12.2025 10:03:34

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bayer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Bayer-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bayer-Aktie bei 48,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 2,057 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,92 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Anteils am 23.12.2025 auf 35,94 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 26,08 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 35,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

