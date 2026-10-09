DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.10.2021 wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 47,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,942 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 891,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,59 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 891,94 EUR, was einer negativen Performance von 10,81 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 43,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at