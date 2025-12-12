DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Das Bayer-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 110,32 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 9,065 Bayer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,33 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 329,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,07 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bayer belief sich zuletzt auf 35,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at