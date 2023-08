DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Bayer-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,551 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2023 6 547,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,33 EUR belief. Damit wäre die Investition 34,53 Prozent weniger wert.

Am Markt war Bayer jüngst 50,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at