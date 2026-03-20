Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Anlage
|
20.03.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,03 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bayer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,476 Bayer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 865,07 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 19.03.2026 auf 38,47 EUR belief. Damit wäre die Investition 31,35 Prozent weniger wert.
Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,79 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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