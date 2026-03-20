DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,03 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bayer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,476 Bayer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 865,07 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 19.03.2026 auf 38,47 EUR belief. Damit wäre die Investition 31,35 Prozent weniger wert.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,79 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at