Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitable Bayer-Anlage?
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04.09.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Bayer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Bayer-Aktie bei 50,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 197,472 Bayer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bayer-Aktien wären am 03.09.2026 9 743,29 EUR wert, da der Schlussstand 49,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,57 Prozent verringert.
Bayer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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