DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bayer gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Bayer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bayer-Anteile 49,92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,034 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 44,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 881,80 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,82 Prozent.

Der Börsenwert von Bayer belief sich zuletzt auf 44,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at