DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,521 Bayer-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 41,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 348,96 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 348,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,51 Prozent.

Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at