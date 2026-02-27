Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 27.02.2026 10:03:43

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,521 Bayer-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 41,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 348,96 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 348,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,51 Prozent.

Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten