Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Langfristige Investition
|
27.02.2026 10:03:43
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Bayer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,521 Bayer-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 41,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 348,96 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 348,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,51 Prozent.
Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
|
27.02.26
|DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26