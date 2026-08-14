Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Performance
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14.08.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: Wäre eine Bayer-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Die Bayer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47,79 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 209,249 Bayer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 056,50 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 13.08.2026 auf 48,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,56 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Bayer einen Börsenwert von 47,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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