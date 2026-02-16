Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Investmentbeispiel
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.02.2016 wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81,51 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 122,684 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 106,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 065,88 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,66 Prozent.
Insgesamt war Beiersdorf zuletzt 23,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|105,80
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.