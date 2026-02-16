DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Beiersdorf-Investment gewesen.

Am 16.02.2016 wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81,51 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 122,684 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 106,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 065,88 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,66 Prozent.

Insgesamt war Beiersdorf zuletzt 23,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at