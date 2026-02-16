Beiersdorf Aktie

Beiersdorf-Investmentbeispiel 16.02.2026 10:03:48

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Beiersdorf-Investment gewesen.

Am 16.02.2016 wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81,51 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 122,684 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 106,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 065,88 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,66 Prozent.

Insgesamt war Beiersdorf zuletzt 23,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 105,80 -0,28% Beiersdorf AG

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
