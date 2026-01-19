DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,84 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,370 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 216,97 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 16.01.2026 auf 98,38 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,70 Prozent angezogen.

Beiersdorf war somit zuletzt am Markt 21,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at