Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Performance
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11.05.2026 10:04:47
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren gekostet
Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Beiersdorf-Aktie an diesem Tag 79,39 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,960 Beiersdorf-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 72,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 081,75 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,18 Prozent.
Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 15,65 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com