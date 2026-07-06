DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84,02 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,902 Beiersdorf-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 76,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 910,74 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8,93 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 16,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at