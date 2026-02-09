Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Langfristige Performance
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,877 Beiersdorf-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie auf 103,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 123,56 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,36 Prozent angezogen.
Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,58 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)