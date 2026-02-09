Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Langfristige Performance 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Beiersdorf-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,877 Beiersdorf-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Beiersdorf-Aktie auf 103,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 123,56 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,36 Prozent angezogen.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,58 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf

