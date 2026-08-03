Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Lukrativer Beiersdorf-Einstieg?
|
03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 85,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 117,647 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 496,47 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 31.07.2026 auf 80,72 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,04 Prozent.
Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,49 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf
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