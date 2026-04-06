DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die Beiersdorf-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 89,16 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 1,122 Anteile im Depot. Die gehaltenen Beiersdorf-Anteile wären am 02.04.2026 84,72 EUR wert, da der Schlussstand 75,54 EUR betrug. Mit einer Performance von -15,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 16,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at