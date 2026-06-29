Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Performance
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29.06.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug an diesem Tag 102,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,978 Beiersdorf-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,82 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 26.06.2026 auf 75,52 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 73,82 EUR entspricht einer negativen Performance von 26,18 Prozent.
Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 16,36 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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