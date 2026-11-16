Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Lukrative Beiersdorf-Investition? 16.11.2026 10:03:29

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 104,910 Beiersdorf-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 8 833,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,67 Prozent verringert.

Am Markt war Beiersdorf jüngst 18,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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