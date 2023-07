DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 0,987 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2023 auf 115,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent.

Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 26,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at