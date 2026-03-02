Beiersdorf Aktie

Langfristige Performance 02.03.2026 10:16:34

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Beiersdorf-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 113,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,803 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 947,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 107,65 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,24 Prozent.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich jüngst auf 23,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Beiersdorf

25.02.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
