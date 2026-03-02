DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Beiersdorf-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 113,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,803 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 947,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 107,65 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 5,24 Prozent.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich jüngst auf 23,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at