Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Performance unter der Lupe
|
01.12.2025 10:04:31
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren
Am 01.12.2024 wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 122,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 8,153 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 755,48 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 28.11.2025 auf 92,66 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,45 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 20,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Outperform für Beiersdorf-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)