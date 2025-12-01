Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.12.2024 wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 122,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 8,153 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 755,48 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Papiers am 28.11.2025 auf 92,66 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,45 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 20,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Beiersdorf AG

