DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Beiersdorf-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Beiersdorf-Papier 90,52 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 110,473 Beiersdorf-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 75,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 329,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,70 Prozent verringert.

Beiersdorf wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,21 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at