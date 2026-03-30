Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Frühes Investment
|
30.03.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug an diesem Tag 118,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Beiersdorf-Aktie investiert, befänden sich nun 84,710 Beiersdorf-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Beiersdorf-Anteile wären am 27.03.2026 6 336,30 EUR wert, da der Schlussstand 74,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,64 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 16,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf AG
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