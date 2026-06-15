Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Rentabler Beiersdorf-Einstieg?
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15.06.2026 10:04:36
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.06.2025 wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,45 EUR. Bei einem Beiersdorf-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,662 Beiersdorf-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Beiersdorf-Papiers auf 70,54 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 611,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -38,90 Prozent.
Am Markt war Beiersdorf jüngst 15,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com