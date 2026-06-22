DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Beiersdorf-Papier bei 120,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,056 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (71,60 EUR), wäre die Investition nun 5 946,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,53 Prozent verringert.

Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at