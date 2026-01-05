Beiersdorf Aktie

Beiersdorf-Performance im Blick 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Beiersdorf-Papier investiert hätte, hätte er nun 92,764 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 92,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 610,39 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 610,39 EUR, was einer negativen Performance von 13,90 Prozent entspricht.

Am Markt war Beiersdorf jüngst 20,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

