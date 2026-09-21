DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Beiersdorf-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Beiersdorf-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 101,75 EUR. Bei einem Beiersdorf-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,983 Beiersdorf-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 73,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,98 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 15,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at