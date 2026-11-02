Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Lohnendes Beiersdorf-Investment?
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02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Beiersdorf-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 91,72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,090 Beiersdorf-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 82,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,73 Prozent.
Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
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11:13
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
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11:13
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
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