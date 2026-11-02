Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Lohnendes Beiersdorf-Investment? 02.11.2026 10:03:52

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Beiersdorf-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Beiersdorf-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 91,72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,090 Beiersdorf-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 82,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,73 Prozent.

Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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