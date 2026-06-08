DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Beiersdorf-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.06.2016 wurde die Beiersdorf-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beiersdorf-Anteile bei 83,02 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 1,205 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 84,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,68 Prozent.

Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 15,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at