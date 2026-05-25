DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Beiersdorf-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Beiersdorf-Anteile betrug an diesem Tag 122,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,137 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 590,24 EUR wert. Mit einer Performance von -40,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at