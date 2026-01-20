BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Anlage unter der Lupe
|
20.01.2026 10:04:06
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die BMW-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BMW-Aktie bei 79,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 126,167 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 809,99 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 19.01.2026 auf 85,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 51,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lexan / Shutterstock.com
