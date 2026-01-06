DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BMW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.01.2021 wurden BMW-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,99 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,409 BMW-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,88 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 05.01.2026 auf 93,62 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,88 Prozent zugenommen.

BMW wurde am Markt mit 57,04 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at