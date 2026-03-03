DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BMW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BMW-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,10 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 131,406 BMW-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 85,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 169,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,70 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BMW belief sich jüngst auf 51,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at