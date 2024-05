DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in BMW-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden BMW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BMW-Aktie letztlich bei 99,41 EUR. Bei einem BMW-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,006 BMW-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,56 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 13.05.2024 auf 102,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,56 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 64,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at