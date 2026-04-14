BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Investition
|
14.04.2026 10:03:52
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BMW von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BMW-Anteile an diesem Tag 68,66 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das BMW-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,645 BMW-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 83,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 216,72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 22,17 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 51,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: lexan / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
14.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Auch BMW verkauft weniger Autos im ersten Quartal (dpa-AFX)