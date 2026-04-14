DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BMW von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BMW gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BMW-Anteile an diesem Tag 68,66 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das BMW-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,645 BMW-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 83,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 216,72 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 22,17 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 51,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at