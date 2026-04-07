DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BMW gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 73,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,541 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 79,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,30 Prozent.

Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at