BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Investition
|
07.04.2026 10:03:42
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 73,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,541 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 79,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 072,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,30 Prozent.
Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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