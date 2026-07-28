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BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Frühe Investition 28.07.2026 10:03:44

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BMW-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131,631 BMW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 57,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 566,14 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 24,34 Prozent verkleinert.

BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

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