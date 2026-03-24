BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Frühe Anlage 24.03.2026 10:03:41

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BMW-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,76 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 102,291 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.03.2026 7 962,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,84 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 20,38 Prozent.

BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images

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