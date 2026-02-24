BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Frühe Anlage
|
24.02.2026 10:04:07
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren bedeutet
Am 24.02.2023 wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,19 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,289 BMW-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 902,36 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,76 Prozent vermindert.
BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com
