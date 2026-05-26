DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in BMW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden BMW-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des BMW-Papiers betrug an diesem Tag 86,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 115,848 BMW-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 739,57 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 25.05.2026 auf 75,44 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,60 Prozent.

BMW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at