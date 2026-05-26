BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lukratives BMW-Investment?
|
26.05.2026 10:03:47
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden BMW-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des BMW-Papiers betrug an diesem Tag 86,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 115,848 BMW-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 739,57 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 25.05.2026 auf 75,44 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,60 Prozent.
BMW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,38 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Maksim Toome / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.05.26
|BMW, SpaceX and the value of a vote (Financial Times)
|
22.05.26
|BMW, SpaceX and the value of a vote (Financial Times)
|
21.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.05.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.05.26