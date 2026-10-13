BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lohnendes BMW-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet
BMW-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,82 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 11,652 BMW-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 53,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,27 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 38,17 Prozent.
BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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