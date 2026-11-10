DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die BMW-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91,76 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108,980 BMW-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (58,86 EUR), wäre die Investition nun 6 414,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,85 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BMW belief sich zuletzt auf 35,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at