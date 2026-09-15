DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BMW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,09 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,204 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 62,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,48 EUR wert. Mit einer Performance von -24,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von BMW betrug jüngst 37,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at