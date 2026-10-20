BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Lohnende BMW-Anlage? 20.10.2026 10:03:36

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren BMW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 79,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,310 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (56,90 EUR), wäre die Investition nun 7 187,07 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 28,13 Prozent vermindert.

BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images

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