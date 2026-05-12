DAX 40-Papier BMW-Aktie: Wäre ein BMW-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verlieren können.

Die BMW-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,227 BMW-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 80,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,76 Prozent vermindert.

BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at