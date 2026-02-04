Brenntag Aktie

Brenntag SE-Investment im Blick 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2016 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,81 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 228,258 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 51,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 828,35 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 18,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

