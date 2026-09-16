Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Anlage im Blick
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16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,222 Brenntag SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (60,70 EUR), wäre die Investition nun 1 288,20 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,82 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 8,82 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
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|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|60,86
|0,40%