Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Brenntag SE-Anlage im Blick 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,222 Brenntag SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (60,70 EUR), wäre die Investition nun 1 288,20 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,82 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 8,82 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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27.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
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